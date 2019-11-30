蔡英文競選總部地上還有明顯的雞蛋痕跡。（程炳璋攝）

蔡英文競選總部人員用水管要清洗看板上的蛋襲部位。（程炳璋攝）

國民黨總統參選人韓國瑜在台南市遭砸蛋引發連鎖效應，蔡英文總統的台南競選總部30日凌晨2時許遭人丟擲雞蛋，1名蒙面黑衣人士徒步走到總部前，對著蔡賴看板砸蛋，看板上的賴清德臉部掛彩，歹徒折返拍照後離去，總部上午9時開門時發現報警，警方正調閱監視器追查對象。

韓國瑜10月中在台南的造勢晚會結束離去前遭人砸蛋，引發連鎖仿效，位在台南市北區的蔡英文競選總部30日凌晨2時許同樣遭黑衣歹徒蛋襲，總部人員直到開門時才發現看板上賴清德臉部掛彩，調閱店內監視器畫面追查，看見1名蒙面黑衣人做案。

總部人員表示，監視器畫面上歹徒身著黑衣蒙面，深夜徒步從對面走到總部前，向看板丟擲雞蛋，並折返拍照，再徒步離去。

台南市蔡英文競選總部直到30日下午決定報案，警方調查後發現，看板附近地上留有3處蛋著點，蔡英文與賴清德看板上有一處汙損，作案歹徒身形較瘦，將以社維法追查歹徒。

蔡英文競選總部決定暫不提告，發言人蔡麗青表示，隨著選戰白熱化，對方支持者應理性自制，呼籲勿因一時情緒觸犯法律。

台南市蔡英文競選總部主委黃偉哲表示，希望選舉平和順利，雙方支持者都不要用會「適得其反」的行為，造成選舉反效果，他以台南市長身分，要求警方秉公處理，盡速調閱監視器，找出嫌犯。

(中時 )