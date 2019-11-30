大陸央視女記者孔琳琳是央視駐倫敦記者，去年她在英國伯明翰舉行的保守黨座談會上情緒失控，除了在現場大罵「漢奸」、「香港魁儡」等，還動手掌摑一名保守黨代表、來自香港的志工伊諾克‧劉（Enoch Lieu）。此事令孔琳琳被指控「普通襲擊罪」，昨(29)日英國法院的判決罪名確定。

據《BBC》報導，去年9月30日，孔琳琳在伯明翰舉行的「香港自由、法治、自治受損」的座談會中，因為採訪過程情緒失控，儘管現場人員試圖制止，但她情緒仍舊非常激昂，憤怒的在現場飆罵「香港魁儡」、「分裂中國」等語，過程中憤怒的孔琳琳還與香港志工伊諾克‧劉發生肢體衝突，賞了對方兩巴掌。

英國法院於昨(29)日針對這起事件宣布了裁決，法官沙米姆·庫雷西（Shamim Qureshi）表示，被告(孔琳琳)以兩種方式做出回應。第一個是掌摑了劉先生，第二個是後來推開他的手臂。第一個顯然構成刑事襲擊，但第二個則不構成犯罪。

法官認為孔琳琳在衝動之下，失去了職業素養。法院給予孔琳琳12個月有條件釋放，並且必須賠償受害者2115英鎊(約台幣8萬3千元台幣)。不過孔琳琳的律師則表示，他們將會對此提出上訴。

(中時電子報)