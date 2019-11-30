行政院長陳其邁（左）力挺洪慈庸（右）連任，喊出「蔡英文連任、台派立委過半」。（王文吉攝）

交通部長林佳龍（左）授予戰旗，並喊出「疼惜林佳龍、票投洪慈庸！」（王文吉攝）

交通部長林佳龍狠批楊瓊瓔在后里沒有重大政績，「如果大家想得出來，有慈庸做的這麼大項，我願意道歉！」（王文吉攝）

行政院副院長陳其邁（右）、交通部長林佳龍（左）聯手輔選無黨籍立委洪慈庸（中）。（王文吉攝）

行政院副院長陳其邁（右）肯定立委洪慈庸的「盧功」為后里爭取許多重大建設。（王文吉攝）

總統蔡英文、立委洪慈庸后里聯合競選總部舉辦成立大會，現場湧入1500人，力挺「蔡英文連任、台派立委過半」。（王文吉攝）

總統蔡英文、立委洪慈庸后里聯合競選總部29日舉辦成立大會，交通部長林佳龍到場站台，肯定洪慈庸拿下3個第一，還嗆台中市副市長楊瓊瓔在立委任內的政績「如果贏過洪慈庸，我願意向大家道歉！」對此楊瓊瓔競辦列舉百億建設，打臉林前市長對台中不了解，回嗆「請他道歉三天三夜也道歉不完」。

總統蔡英文、立委洪慈庸29日成立后里聯合競選總部，民進黨立委余天參加造勢大會，獻唱《回鄉的我》、《咱攏坐著同隻船》，「洪媽」胡素真、行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍到場助講，主辦單位指現場湧入1500人，力挺「蔡英文連任、台派立委過半」。

林佳龍授予戰旗，並喊出「疼惜林佳龍、票投洪慈庸」，肯定洪拿下三個第一，包括首位后里人立委、公督盟評鑑第一名及第一好的立委。話鋒一轉，林佳龍劍指台中市副市長楊瓊瓔，批「后里過去沒發展，讓鄉親很怨嘆！」

林佳龍說，有人看過對手在后里做一項重大建設嗎？如果大家想得出來，有慈庸做的這麼大項，「我願意道歉，我想三天三夜想不起來，30多年做的事情不如3年做得這麼好！」

陳其邁和洪慈庸大進場，受到支持者夾道歡迎。陳其邁說，洪慈庸真的「很盧！」她在立院「盧」長照，中央已編列400億元，未來可達600億元；洪還「盧」托育幼教，蔡總統去年實施托育補助每月2500元，未來加碼到5000元、延伸到6歲，讓慈庸連任，長幼得到最好照顧。

針對林佳龍「三天三夜想不出楊瓊瓔有何政績」，楊瓊瓔競選辦公室執行長洪柳益列舉，楊副市長在立委任內爭取中央補助花博、興建后里到神岡雙向新幹線、中科南向三合一聯外道路等，總經費超過100億元，其餘包括聯合里活動中心、后里國小、月眉國小、后綜高中校舍整建等，大大小小建設不勝枚舉。

洪柳益說，林前市長不是道地台中人，對台中的建設和發展不了解並不令人意外，「請他道歉三天三夜也道歉不完」。洪柳益強調，楊副市長日日夜夜忙著做事，但很遺憾，林部長為了選舉，到處忙抹黑、開支票，不懂專業又不尊重專業的傲慢，「難怪變成史上第一位被交通專業學者連署要求下台的交通部長。」

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(中時 )