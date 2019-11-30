藍營不分區之亂的後續影響，已嚴重影響到台北市區域立委的選情，不僅國民黨立委蔣萬安、李彥秀和立委候選人林郁方選情現危機，台北市議員鍾小平更表示，現連最穩的現任立委賴士葆都已經危險了！賴的選區是台北最藍的鐵票區之一，但因為不分區，賴士葆已喊出告急！

鍾小平在政論節目《關鍵時刻》上表示，這份不分區名單已經嚴重影響到台北立委選情。台北是國民黨的鐵票區吧，但這不分區一出來，連選情應該最穩的賴士葆都難選了！據悉，賴士葆和民進黨候選人阮昭雄差距已到個位數，賴士葆現感受到緊張氣息。

鍾小平更表示，以前賴士葆總部是成立一次，這次卻是分開進行，賴士葆選區是文山區和中正10個里，中正區的區域比較小，可是現在賴士葆已經緊張到連中正10里都要一個一個盯梢，兵分兩路人馬，文山一套人馬，中正一套人馬，賴有三個助理在幫他跑行程，現在選情緊繃到連賴士葆都很緊張，不得不採緊迫釘人戰術。

(中時電子報)