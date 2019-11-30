民進黨發言人何博文今天放話要讓國民黨總統參選人韓國瑜得票跌落不到蔡英文1/3，讓他領不到政黨補助款。民進黨主席卓榮泰則強調，要「全力拉高小英的選票，讓韓國瑜領不到每票30元」。民進黨中央呼籲選民，國民黨與韓國瑜違逆民意，用低俗語言汙衊民主選舉，要讓國民黨得票壓到最低，讓「抗中保台」蔡英文總統得票衝到最高。

依《總統副總統選舉罷免法》第41條規定，各組候選人選舉得票數達當選票數3分之1以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新台幣30元。而依民進黨所說，如果韓國瑜得票未達蔡英文的1/3，就無法依法領到每票30元的選舉補助款。的得票數須未達蔡英文的3分之1。

早先提出讓韓國瑜領不到政黨補助款的綠黨日前表示，只要讓韓國瑜得票數少於320萬票，就能讓韓國瑜未達政黨補助款領取門檻，替國家省下接近1億元選舉補助款支出。

而民進黨副總統參選人賴清德則對此回應呼籲選民，要「讓蔡總統票開高高，讓韓國瑜不能領到每票30元補助款」，此一說法受到民進黨主席卓榮泰的支持，激勵選民要全力拉高小英選票。

《自由時報》引述民進黨發言人何博文的話說，韓國瑜是代表國民黨的總統參選人，國民黨不分區立委名單完全違逆民意，韓國瑜本人在選舉過程中，面對重要政策、香港反送中的立場，始終反反覆覆不夠強硬。

何博文指出，面對國家重大經濟、內政及政治問題，韓國瑜都含含糊糊帶過，用很戲謔、低俗言語在選舉，而且還層出不窮。另外從國民黨不分區名單就可以看出國民黨和韓國瑜在違逆民意，那就讓國民黨得票壓到最低，可以充分展現台灣民意對國民黨的不滿。

何博文說，韓領不到補助款，才可以凸顯其不認真、不正經，而沒有在進行政策議題攻防的參選人，不適合領到選舉補助款。民進黨發言人劉康彥分析，假設明年大選韓國瑜500萬票，以選舉補助款一票30元計算，可以有1億5000萬元。

(中時電子報)