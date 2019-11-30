2020大選之日逐漸接近，選情也越發激烈，有牧師在政論節目上指出，在全國性賭盤上，許多組頭一半押蔡英文，一半押韓國瑜，因為韓國瑜有太多隱性選票，這些選票是沒辦法估計的，因此韓國瑜不是沒有贏的機會。

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(中時電子報)