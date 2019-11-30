《大政治大爆卦─無色覺醒》非典型民調戰！地下賭盤一半押蔡一半押韓 韓國瑜有贏面？ 14:272019/11/30 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選之日逐漸接近，選情也越發激烈，有牧師在政論節目上指出，在全國性賭盤上，許多組頭一半押蔡英文，一半押韓國瑜，因為韓國瑜有太多隱性選票，這些選票是沒辦法估計的，因此韓國瑜不是沒有贏的機會。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 #2020大選 #蔡英文 #民調 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓將上這節目！網：1450現在快嚇死… 10:312019/11/26 政治 獨》凌晨還在打 韓手機曝光被打爆 火速換號碼 13:332019/11/26 政治 韓國瑜台東造勢俯拍圖曝光！數萬網友看完超震憾 10:182019/11/27 政治 韓參拜宜蘭昭應宮 廟方祝禱：總統換韓快樂幸福 19:052019/11/27 政治 為讓韓勝選 女星：願下跪請這2人退出不分區 21:432019/11/27 政治 愛平民美食！捕獲野生韓國瑜大啖羅東肉羹 老闆娘嚇到了 00:022019/11/28 生活 一首祝禱文 韓情不自禁喊：全身被電到！ 15:292019/11/28 政治 郭台銘若幫藍委助選 韓國瑜：美事一樁 22:502019/11/28 政治 被問國民黨要怎麼改革 韓國瑜一句話讓李正皓秒變臉 00:102019/11/29 政治 韓國瑜柯志恩聯合競總成立 預告下周韓到板橋 12:382019/11/30 政治 政治熱門新聞 韓喊拒民調 地下賭盤會跟著動嗎？陳揮文爆真相 - 政治 國民黨選情怎麼救？李正皓：把他換掉就好了啊！ - 政治 韓民調出奇招 韓粉照做..結局網大笑 - 政治 韓馬祖造勢俯拍圖 網驚喊：人多到好誇張 - 政治 韓總又多一票！網樂翻：終於說服英粉投韓國瑜了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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