民眾黨立委參選人陳泓維競選總部、民眾黨桃園辦公室30日在桃園市桃園區成立，黨主席柯文哲（右）、陳泓維（左）和支持者留影。（賴佑維）

台灣民眾黨主席柯文哲30日到桃園為黨籍立委參選人陳泓維站台，被媒體問到擔任台北市長什麼媒體問題都要接，很辛苦？他說，自己穩定度算不錯了，他指，蔡英文總統一定要層層保護、照稿念、設定好議題，不然出錯率一定更高。

陳泓維競選總部、民眾黨桃園辦公室30日在桃園市桃園區三民路成立，柯文哲表示，陳泓維是土生土長的在地年輕人，做過很多事情，包含廣告、攝影、通訊、餐飲，最後回到家裡做生命禮儀業，還當過議員助理，所以對於社會百態相當了解。希望民眾給腳踏實地，從基層幹起的年輕人機會。

柯文哲被問到，擔任市長很辛苦，什麼話丟出來都可以馬上接？（指媒體提問）？柯文哲說，有時候也會漏接、暴投，就跟開刀也不是百分百成功。他表示，自己的穩定度算不錯了。他也認為，不是失言 是講太多。柯反指，「不然叫小英出來，出錯率一定更高。」

柯文哲表示，因為沒有錢買廣告，只好冒著生命危險被採訪。他又說，不然叫「小英」每天出來受訪，「她不敢的啦！」。柯表示，「小英」一定要層層保護、照稿念、「Set好」的，沒有稿哪裡敢接受訪問。

(中時 )