富邦悍將今提交「契約保留球員名單」共58人，除擴編選秀會議離隊的羅華韋外，因整體戰力調整考量，另釋出投手羅嘉仁、林克謙、林煜清、林政賢；捕手蔡友達；野手陳勤宗、張建銘等七名球員。球團除感謝這些球員對球隊的貢獻與付出外，也祝福他們未來能有更好的成就與發展。

羅嘉仁有大聯盟資歷，2009年從太空人隊高階1A起步，2013年成為台灣史上第十位登上大聯盟的球員，不過隔年就遭到釋出。2014年加盟義大犀牛，2015年賽季投出157公里速球，當時創下中華職棒本土投手最快球速。

不過近年出賽場數不多，成績也不盡理想，今年4月28日曾對中信兄弟先發出賽，不過沒解決任何人次，被敲3支安打包含一發全壘打，失掉2分後黯然退場，也成為他今年最後在一軍的比賽。

「火哥」張建銘更是台灣球迷眼中國際賽好手，強打實力和外野雷射肩守備，寫下不少經典時刻。2016年也在台灣大賽G6代打敲出關鍵安打，最後跑回追平分，戰勝中信兄弟，助義大犀牛拿下隊史唯一一冠。

彭政閔今年引退活動中，隔空呼喊想念張建銘，表示很想參加他的引退活動，更表示，「我跟其他的球迷一樣，很希望看到有一個值得他(張建銘)的引退賽。」隔天彭政閔引退賽後，張建銘帶著花束驚喜現身，不過當時他就曾透露，可能不會辦引退賽。

(中時 )