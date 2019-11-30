今年6月王寶強新女友被拍到。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

35歲大陸男星王寶強3年前宣布因老婆馬蓉和經紀人宋喆有不正當關係，決定離婚，兩人婚變官司鬧了兩年，去年底終於畫下句點，最後兒子監護權歸王寶強，女兒則歸馬蓉。最近王寶強傳出有新女友馮清，今(30日)網上傳出王寶強工作人員抱嬰兒照片，懷疑王寶強又當爸，對此，經紀人已回應不是事實，「是工作人員的孩子」。

恢復單身後的王寶強去年就傳有新歡，今年6月王寶強母親過世，他帶女友回家奔喪，與馮清的戀情才曝光，女方身材高挑、外型秀麗，據知也是模特兒。而近日有媒體到王寶強公司附近，直擊一名工作人員抱著嬰兒下車，引發外界對於王寶強和女友秘密生子的猜測。

對此，《騰訊娛樂》求證王寶強經紀人，對方表示：「假的假的，那是工作人員的孩子」，網友回應：「希望寶強這次眼光沒錯」、「工作人員還帶孩子上崗嗎，心疼」、「希望寶強別再被女人騙了」、「抱著個嬰兒就是說是人家的孩子」。

(中時電子報)