針對台中火力發電廠空汙爭議，蔡英文總統自豪任內4年減煤500萬噸，藍委江啟臣於臉書發文感謝蔡英文對國民黨執政的肯定，指出500萬噸減煤量中，其中將近400萬噸來自台中市長盧秀燕團隊的政策落實，並酸「民進黨光說不做，減煤效率請跟上國民黨的腳步！」

江啟臣拿出數據指出，林佳龍前市長上任前3年（2015-2017），共減少燃煤23萬噸，最後1年的任期，在民意的壓力與國民黨要求之下，終於願意降低175萬噸的燃煤；不過在盧市長上任後，力抗蔡政府錯誤的發電政策，拒絕用肺發電，今年預估可以降低383萬噸！

江啟臣怒批，如果中央不要扯後腿，開後門，盧市府今年減煤更可以達到493萬噸。江啟臣還炮轟環保署用18年前的環保規範，為中火開後門，放任中火可多燒110萬噸煤，他說，中央政府資源龐大，如果能夠中央領跑，地方跟上，減煤減碳的成績，一定能夠讓民眾滿意。

江啟臣大嘆，可惜蔡政府上任三年多來，煤發電度數在2018年創新高，燃煤噸數也是歷史最高，反倒是台中市政府帶著中央走；無煤減碳是世界趨勢，為了民眾現在的健康，為了下一代未來的生活環境，我們都懂「現在不做，以後會後悔！」

江啟臣表示，蔡政府上任3年多來，煤發電度數在2018年創新高，燃煤噸數也是歷史最高，反是台中市政府帶著中央走，他沉重呼籲蔡政府「請跟上我們減碳無煤的腳步」。

(中時 )