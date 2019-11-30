交通部高速公路局舉行「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」(即大雅系統交流道工程)動土祈福典禮，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍及多位地方民代全程參與。（馮惠宜攝）

選戰倒數計時，台中空污又成藍綠攻防重點，交通部長林佳龍11月30日參加交通部高速公路局於舉行「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」動土祈福典禮，會後面對媒體詢問直說，不要在選舉的時候就講說市長換人、空氣換新，然後現在市長換人空氣沒有換新，之後就又講說總統換人空氣，換了誰，空氣都不會突然就變新。

台中市長盧秀燕及國民黨多位立委，頻頻針對台中火力發電議題開砲，林佳龍也特別透過臉書並於媒體採訪時要求回歸到理性的討論，強調治理空污是要採取行動，不是爭功諉過。

他解釋，現在大家都引述台中市的生煤管制自治條例，他說，當時雲林縣政府通過了生煤禁止這個條例，但因為能源是中央的職權，所以他在當市長時另闢道路，採用管制，對於中火的許可證，可以在發放的時候設定一些條件。

他解釋在他當台中市長之前，中央地方都沒有很正視中火的用煤量問題，用煤量最大的是在2014年，當時是馬英九總統跟胡志強市長的時代。當他當選後中央地方合作，除了通過生煤管制自治條例，也一步一步讓台電中火減煤降載而且提高用煤的品質，而且要轉換燃煤變燃氣發電。

他也強調，在這個自治條例通過之後他提出的86項空污改善計畫，而不是集中中火而已，不是把問題簡化，可以做的事情非常非常多。

包括率先推動所有的工廠鍋爐禁燃重油改燃天然氣，這個改善的效益是不小於中火，只要一步一步做，台中的空氣會越來越好。

林佳龍也說，不要在選舉的時候就講說市長換人、空氣換新，然後現在市長換人空氣沒有換新，之後就又講說總統換人空氣，換了誰，空氣都不會突然就變新，是要一步一步的努力，時間可以檢驗政治人物。

(中時 )