全國最大型除夕特別節目—台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》將於2020年1月12日(日)在台北小巨蛋盛大登場，首波公布主持群宣傳影片，由黃子佼率《綜藝3國智》王少偉、納豆、瑪麗、花花再度攜手合作紅白盛會。宣傳片中成功展現出5位主持人突破自我的態度，但拍攝過程卻笑料不斷。總主持黃子佼首次演繹專業射箭選手，拍攝過程原本帥氣滿分，直到不小心拉弓拉過頭導致箭直接滑落，全場忍不住大笑。

王少偉則換裝成二十年沒接觸的足球員身分，對拍攝動作自信滿滿，卻在開拍前不斷拷問化妝師：「有妝這麼多的足球員嗎？是不是搞錯身分了？」。而身為明星棒球隊一份子的納豆，換上棒球選手裝後被眾人群嘲：「比較像教練或領隊！」。無運動細胞的瑪麗，幸運地被安排唯一會的運動－羽球，更身穿球后戴資穎同款服裝來壯大信心。名模花花打扮成舉重選手，主持群笑虧：「是不是得罪製作單位！」，現場十公斤重的槓鈴也讓花花差點嚇出一身汗。

《2020紅白》邁入第11年展開新的里程碑，宣傳片中主持群飾演不同項目的運動選手，象徵運動員不斷挑戰自我的精神、勇敢追夢的堅持，宣傳片也將於官方臉書(超級巨星紅白藝能大賞)呈現。精采絕倫的台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》將於2020年1月12日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（2020年1月24日）在臺灣電視台(台視主頻)播出！

(中時 )