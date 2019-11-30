高雄大學日前舉辦「國際嘉年華－感恩節快樂」活動，來自西班牙、印尼等8國學生大秀廚藝與才藝，端出母國特色料理、展現達人秀等級表演，讓師生大開眼界。

今年活動擴大邀請僑生聯誼會、國際青年大使團、東南亞發展研究中心共襄盛舉。活動以國際生為主體，透過其家鄉特色料理、藝術、表演等與本地生交流，增進彼此認識。

西班牙、法國、泰國、印尼、蒙古、日本、南韓、馬來西亞等8國學生聯手端出10餘道料理，讓師生大飽口福，除了台灣民眾比較熟悉的辣炒雞肉（韓）、大阪燒（日）、椰絲球（馬）、沙嗲（印）外，蒙古奶茶、西班牙國民美食、法國道地可麗餅也都引來大排長龍人潮。

活動當天適逢感恩節（11月28日），歐美國際生特別提供烤雞搭配法國麵包、熱紅酒應景，一解鄉愁。

高雄大學校長王學亮出席開幕活動表達支持，他肯定國際生來台學習的勇氣與決定，分享自身經歷，「大學教育改變我的人生，出國深造則是翻轉我的世界（拓展視野）」，他也強調校方努力締結姊妹校、爭取交換、雙聯學位名額，鼓勵學生踴躍申請。

(旺報 )