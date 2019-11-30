支持者紛紛大喊韓國瑜凍蒜。（圖片摘自陳品宏Youtube）

網友留言。（圖片摘自臉書韓國瑜鐵粉後援會）

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅今天上午快閃馬祖，許多鄉親都紛紛到現場為韓國瑜加油打氣，而現場的造勢照片也曝光，看到照片中的盛況，網友都驚喊，人多到好誇張！

韓國瑜今到馬祖，前去參加韓國瑜暨陳雪生聯合競選總部成立大會，沿路面對熱情支持者拍照、合影，韓均來者不拒，態度親民。韓致詞先打趣地說，「看起來韓國瑜的民調不會太差」，引起在場支持者捧腹大笑。

韓造勢的盛況照片也發布在臉書粉專「韓國瑜鐵粉後援會」上，許多網友看到人數紛紛表示，「韓國瑜、陳雪生2019 /11/30連江縣馬祖南竿競總成立。人口數約一萬人的馬祖，竟然來了這麼多的支持羣眾，熱情民眾擠爆會場！」、「好誇張喔！所有的人都出來相挺」、「怎麼那麼多人阿」、「唯一支持韓國瑜」、「當地的人都來了」！網友陳品宏也在其官方Youtube放出韓國瑜訪媽祖的直播影片，只見小小的馬祖，湧進許多挺韓支持者，雖然馬祖今天氣候不好，可是熱呼呼的民意，驅散了冷冷的寒意，讓韓國瑜點滴都感受在心頭。

(中時電子報)