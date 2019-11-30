嘉義縣長翁章梁（左五）特別表揚丁一中等8名身心障礙者楷模。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣政府「國際身心障礙者日」活動30日登場，縣長翁章梁（右）率領縣府團隊出席活動。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣政府「國際身心障礙者日」活動30日登場，縣長翁章梁率領縣府團隊出席一年一度的公益活動，並表揚身心障礙者楷模、身心障礙績優團體等單位人員，他表示，讓身障朋友走出戶外與社會對話，是一件重要的事，每一個人都有可能因天生、意外或老年疾病成為身障者，因此，關心身障權益及福利，就是關心自己。

翁章梁特別表揚丁一中等8名身心障礙者楷模、陳玨菁等13名推行身心障礙福利有功人員、1名身心障礙領域特殊貢獻獎、3個獲全國性競賽績優的身心障礙機構或團體、3名身心障礙者個人暨家庭照服人員與志工，及10家超額進用身心障礙者績優單位。

其中，獲得身心障礙者楷模獎的蔡明樽，多年前因一場重大車禍傷到頸髓神經，而成為肢障重度身障者，心裡雖受到極大的打擊，不過，他仍選擇笑臉迎人，不想讓親朋好友因自己的情緒而受影響。

在漫長復健過程中，明樽看到母親的擔心，更無法安心入睡，故決定到桃園潛能發展中心，接受3個月的生活重建訓練，他學會生活上簡單的自理，也慢慢開始接受自己的輪椅人生，並親身經歷鼓勵傷友勇敢地面對人生，堪稱為身障楷模。

截至10月止，嘉義縣身心障礙人口數3萬8180人，占全縣的總人口數7.6％。社會局表示，嘉縣今年運用公益彩券回饋金與盈餘，共辦理社會福利計84案，總計3.78億元；另申請中央公益彩券回饋金補助，辦理社會福利28案，補助近4265萬元，呼籲民眾買彩券、做公益，讓需要者獲得基本照顧，也讓弱勢團體獲得保障。

(中時 )