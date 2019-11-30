韓國瑜競選總部發言人葉元之今（30）日出席韓國瑜柯志恩聯合競選總部成立大會，對黃國昌爆料表示，黃國昌拿出的不是什麼事證，頂多就是證明韓國瑜當初有幫西螺鎮民爭取一個堤防，因為河道截彎取直，有新建堤防的需要，當時的西螺鎮公所就向一些民意代表陳情，這只是爭取地方建設很正常的事。

葉元之說，黃國昌可能是選情告急，就用這種抹黑、不入流的方式在打選戰，真是有愧於鄉民把他封為「戰神」，沒想到愈戰愈差。如果他有什麼指控，請拿出證據來，而不是學這種最廉價、用含沙射影的方式，一下就被人家看破手腳，晚節不保。

另對韓國瑜提出民調「唯一支持蔡英文」，葉元之表示，因為現在很多民調已經失真，前幾天還有民調差30幾個百分點，這個民調已經不具參考價值，反而成為選舉操作的工具，而且現在可以看到蔡英文總統表現愈來愈驕傲，甚至嗆選民「投錯人」這種民主社會不可能出現的語言，如果她這麼重視數字，這麼High，就讓她慢慢High，我們就爭取民心，民調就讓蔡英文去玩。

葉元之說，我們一直很希望把主軸拉到國政的討論，所以昨天國政顧問團一次推出了26項政策，今天也是以政策為主，希望民進黨停止抹黑、骯髒手段，用不相關的議題干擾選戰，選舉剩40多天，就讓選民來檢驗各自的願景和政策，所以呼籲蔡總統和韓國瑜辯論，透過辯論把國政說明清楚。

(中時 )