辦泰國簽證要附3個月財力證明，台灣民眾怨聲載道，更怒嗆此新措施瞧不起台灣人。對此，外交部澄清，泰國施行電子簽證新制，是全球納入此法的國家適用，非特別針對台灣。不過，網友不接受此說法，他們直批外交部不反制還說風涼話，如果不取消我對泰國的免簽，外交部就是喪權辱國。

對於12月起申請泰國觀光簽證須附3個月財力證明一事，外交部有回應了。《中央社》報導，外交部發言人歐江安表示，泰國政府正推動電子簽證新制，以簡化現行簽證申辦程序，並說申請人須上泰國外交部建置的電子簽證全球官網設立帳號並填入資料；該網站適用所有獲納入新制的國家，非單獨為台灣設立。

對於辦簽證須檢附財力證明，民眾感覺非常不便。歐江安表示，根據外交部掌握資訊，泰方新制是全球一體適用的標準作業程序，並非僅針對台灣。她說，泰方並未要求相關財力證明須經由金融機關認證，民眾可提供載有申請人姓名的存摺首頁及餘額頁影本作為證明；若是委託旅行社辦理簽證，則可透過旅行社提出保證，免附財力證明文件。

泰簽新制如此要求，網友紛紛幹譙開酸，「所以還有哪些國也被要求？」、「去日本10次都不想去泰國1次」、「去瑞士海關微笑讓你入境，德國還快速通關」、「新南向政策笑死 越泰菲都沒給台灣免簽」、「要財力證明幹嘛？貴國很有錢？」、「政府不反制還說什麼風涼話」、「又不是申請貸款要財力證明充三小？」、「外交部還不取消免簽就是喪權辱國」、「這麼明顯被看不起的事還在那邊自圓」、「所以就是在說我們是落後國家嘛」。

(中時電子報)