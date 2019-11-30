民眾在逛好市多北投店實也驚見退貨朝。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

好市多本周25日開始一連串「黑色購物節」優惠活動，響應美國感恩節後的黑色星期五，好市多每日都端出單日限定優惠讓民眾來搶好康。不過相比去年熱度，儘管今年熱賣商品照樣被民眾瘋搶，賣場上的熱絡場景卻似乎不復已往，甚至活動進行不到4天，就有民眾拍出一台台推車排成的「退貨朝」。網友指出，黑購節看到退貨朝可就要注意了！

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》張貼出幾張照片，他表示趁著在好事多舉行黑購節時，去逛逛撿便宜，卻不巧看到貨櫃架旁，一連停著好幾台推車，裡面盡是些遭客人退貨的商品。他表示「激情過後，就是退貨潮開始。」

退貨的確是身為會員的權利之一，但滿滿的退貨潮不禁讓原PO懷疑是否有民眾其實多屬衝動消費。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

退貨的確是身為會員的權利之一，但滿滿的退貨潮景象不禁讓原PO懷疑，是否許多民眾其實屬衝動消費，被優惠價燒到後，一股腦地買下去，回家後才發現用不上。網友看到這景象也紛紛留言「很多人買回家後，理智線回歸正常後就開始退貨了，有時懷疑人生到底是在幹嘛？」、「台灣人真愛排隊，買的時候排一波，退的時候再排一波，時間真多」。

不過還是有人相挺，認為既然身為會員，退只是剛好。「喜歡就退，退的好！」這並沒有錯，只是網友也提醒「喜歡再買！」，也指出這些退貨的商品可能是黑購節開始前「買貴的」。

另外網友特別提醒，屆時黑色購物節結束，退貨商品回歸賣場後，要特別注意「包裝是否完整」，不然可能又要再跑一趟回賣場退貨了。

有民眾趁著在好事多舉行黑購節時，去逛逛撿便宜，卻不巧看到貨櫃架旁，一連停著好幾台推車，裡面盡是些遭客人退貨的商品。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

(中時電子報)