年底到了，不少新制也將上路囉！從12月1日起，無論是曾鬧得沸沸揚揚的 Uber條款，還是網友最期待的發票彩券免稅門檻提高等8大新制都要上路。《中時電子報》幫你整理出8大新制懶人包，讓你聰明省荷包！

1. 發票兌獎免稅門檻提高

財政部在今年9月公告，從12月起，政府舉辦的獎券，中獎金額若小於5千元就不扣稅。此外，今年7、8月的發票領獎期限為10月6日到明年的1月6日，時間橫跨此新制，因此若中獎人在12月1日後才去領獎，可免扣稅。

曾鬧得沸沸揚揚的「Uber條款」也將從12月1日正式取締開罰。（圖／shutterstock）

2. Uber條款取締開罰

曾經鬧得沸沸揚揚的「Uber條款」也將於12月起正式取締開罰，據《汽車運輸業管理規則》第103條之1，超過緩衝期，仍留在小客車租賃業的司機，僅能提供1小時以上的載客服務。此外，新竹地區也已確定將從12月起暫停Uber叫車服務。

3.高雄19連鎖店家騎樓禁菸

高雄市政府在今年9月便公告，連鎖超商、咖啡廳和速食店的騎樓將全面禁菸的相關規定，並將從今年12月起正式執法取締，違反者將依《菸害防制法》第31條第1項規定，處新台幣2千元以上，1萬元以下的罰鍰。

4.去大陸進行教育交流須事先登錄

教育部委託陸生聯招會設置「赴陸教育交流活動登錄平台」，並將行文同步給各大專院校，要求自12月起，若以學校名義組團到大陸地區進行教育交流活動，都要事前上平台登錄報備。

上台灣旅宿網「星級旅館心動之旅」活動專區，答題正確即可參加抽獎，可抽星級旅館千元折抵劵。（圖／shutterstock）

5.上台灣旅宿網可抽千元住宿折抵

觀光局宣布從12月起，可以上台灣旅宿網「星級旅館心動之旅」活動專區，答題正確即可參加抽獎，中獎者可獲星級旅館千元抵用卷，若再搭配秋冬旅遊補助，最高可省2千元。

6.新竹和桃園的計程車費率調整

今年12月20日起桃竹地區的計程車費率將做調整，新竹縣市起跳價維持不變，但跳表價從250公尺改成200公尺跳5元，延滯計價則從180秒改為80秒跳5元；桃市計程車起跳價降5元，但跳表價則從250公尺改為200公尺跳5元，延滯計價從每150秒改為80秒跳5元。首月新舊費率並行，明年1月20日起，則全面實施新費率。

7.委管契約新制保障委託人權益

內政部公告的「委管契約」，將於今年12月1日上路，合約內容需清楚註記委託人及受託人，這是為了推動租屋代管專業服務的制度。

8. 台61線西濱快速道路增區間測速

台61線西濱快速道路，苗栗縣通霄鎮南通灣到白沙屯的路段已增設區間測速系統，此外，台61 線苗栗通霄至苑裡南下的路段，也正在建置區間測速系統，最快可能在12月下旬取締執法。

(中時電子報)