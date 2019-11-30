週六晚上10點《舞力全開》第九季明星舞王舞后爭霸賽，目前已經有六位藝人選手完成最後一回合的積分賽，而今晚參賽的三位藝人選手─曾治豪、金淵珍以及愛語莎，將卯足全力，力拼冠軍賽門票。

力求突破的曾治豪，這一次以恐怖電影做為主題發想，結合三大恐怖片角色及音樂，帶來令人驚豔的鬥牛演出，但是在學習鬥牛的過程中，老師卻發現曾治豪有嚴重的肢體協調障礙，原本很流暢的橫向移動的動作，瞬間被老師形容像是螃蟹在走路，連鬥牛中最有氣勢的POSE，曾治豪都可以表現得像是在採紅菱，這一切都讓他大喊吃不消，但經過密集的訓練，曾治豪已經突破自我，表現驚艷全場。

曾治豪（左起）跟徐庭老師。（民視提供）

獨自一人離鄉背井來到台灣打拼的金淵珍，在排舞的過程中，金淵珍接到了一通來自韓國妹妹的電話，得知愛狗生病，此事讓金淵珍淚流不止，也無法專心練舞。老師瞬間靈機一動，把金淵珍對毛小孩的感情加入了舞蹈中，讓她可以將情感更加投入，而京橋老師更私下請金淵珍的經紀人錄了一段韓文，放在舞蹈的最後面，金淵珍表演結束之後，聽到這一段老師精心安排的內容，驚訝之餘更忍不住流下了眼淚，感動現場許多人。

金淵珍（左起）跟吳京橋老師。（民視提供）

愛語莎這次跳出了氣勢磅礡的恰恰恰，這也顛覆了一般人對恰恰恰的印象。主持人怡君姐曾經提過愛語莎的舞蹈感覺少了點東西，而老師回去思考之後發現，應該是她缺少了自我奔放的感覺，所以在這一次的舞蹈中讓她有一點奔放感。而在舞序的最後，有一幕是愛語莎必須踹老師一腳，練習過程中，愛語莎總是小心翼翼怕把老師踢受傷，連到錄影當天彩排時還都是老師自己假飛出去，所幸她在正式上場時，屏除一切顧慮順利演出。

愛語莎（左起）跟劉宥辰老師。（民視提供）

(中時 )