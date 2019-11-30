藝師陳佐民與所有藝師接受副市長陳淑慧表揚。（廖素慧攝）

嘉義市文化局舉辦復興工藝設計特展，在地藝師與新銳設計師共創時尚精品展出。（廖素慧攝）

嘉義市政府文化局復興在地藝術，在嘉義市文化創意園區（舊酒廠）舉辦「工藝在嘉×創意再加」在地工藝設計特展，即日起至明年1月29日展出交趾陶、剪粘、木藝-細木工、刺繡、鑿花及錫器等6項特色工藝，6組藝師與設計師共創工藝新時尚。

此次展覽作品由6位在地藝師與6位新銳設計師合作，包括交趾陶藝師呂皇澄與產品設計師潘岳麟，剪粘藝師謝東哲與插畫家廖國成，木藝細木作藝師施志明與工業設計師鄭洪、鑿花藝師陳佐民與產品設計師鄭仕欣、錫器藝師許戶田與平面設計師王胤卓、刺繡藝師張麗娟與服裝設計師馬毅。

鑿花透雕職人陳佐民創作40多年，早期鑿花透雕用於日式建築欄間，建築設計西化，鑿花透雕式微，此次與鄭仕欣合作結合鑿花透雕的立體雕工及透視性特色，設計成時尚燈飾《找光》系列4件作品，大受好評，由文化局典藏。

陳佐民說，木材鑿花透雕必須了解木材的質地特性，才能雕鑿出木材的生命，手工作品具有人性，是電腦雷射雕刻比不上的，傳統手工藝結合年輕人的想像力及創意，創造出市場喜歡的東西，有經濟效益，傳統工藝才能傳承下去。

鄭仕欣說，鑿花雕工特色鮮明、質感雅緻，他將鑿花工藝融入壁掛燈件中，運用燈條營造有層次的視覺效果，讓人可以看仔細鑿花工藝的精彩，這次的合作，開創出兼具實用與美學的商品，讓鑿花雕藝再次發光發亮，是很棒的經驗。

(中時 )