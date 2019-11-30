華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動，除了舉辦運動會、表揚10年以上優良教職員外，更搭起表演舞台，讓學生社團可以盡情揮灑、展演，有越南學生歌唱表演、樂齡走秀，也有熱舞及電音的精彩演出，吸引不少校友帶著孩子返校，勾起年輕時的青春回憶。

今年校慶活動共規畫有頒獎典禮、華夏早午市集、運動會籃球冠亞軍賽、深耕計畫成果展等系列活動。開幕活動董事長孟繼洛、校長陳錫圭等一起刺破氣球，除了象徵校慶活動開始外，也宣示要一起遠離菸害毒品、反對歧視愛滋等。

華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

新北市議員陳錦錠、中和區長賴俊達、竹林中學校長顏麗珠、智光商工校長陳炳輝等紛紛出席，慶祝華夏53周年校慶。賴俊達表示，華夏學子培育出來的國手，在國際賽事中屢獲佳績，代表國家在俄羅斯拿到金牌，「中和之光，新北之光，台灣之光。」

賴俊達也提到，近來時常與華夏師資一起討論如何打造更棒的中和，日前也與華夏簽訂MOU，首先要讓興南夜市再現風華，另外，透過師資協助一起打造更好的觀光步道，讓市民們有更好的休憩步道。

校友、日盛證券總經理黃進明表示，很榮幸可以回母校參加校慶，勉勵學弟妹養成閱讀、終生學習的好習慣，人生就像馬拉松一樣，暫時的落後不代表終生落後，求學時期學校強迫要住校1年，反而與同學們建立良好的感情，至今都還持續維持良好的感情。

華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動，深耕計畫成果展，展現出教學成果。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學今日舉辦53周年校慶活動，深耕計畫成果展，展現出教學成果。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

值得一提，深耕計畫成果展也展現出學生們的學習成果，研發智慧生活創新領域發展，展出內容多元豐富，包含彩繪藝術創作、服裝設計、機器人設計、建築設計等，另外，也將研發教學成果應用在興南夜市抓寶、點燈與智慧校園監控等。

除此之外，各系也舉辦校友回娘家活動，讓校友與師長可以藉此交流，重拾以往校園時光，場面相當溫馨。

(中時 )