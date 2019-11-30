行政院宣示2030年台灣要成為雙語國家，教育部配合實施全英語師培計畫，培育高級中等以下學校，以英語教授各學科專業師資，今年全國共有9所師培大學開設全英語教學師資職前培育課程，其中有5所大學完成全英語教學師資生甄選，總計有267名師資生通過甄選。

教育部於2018年11月函頒「全英語教學師資培育實施計畫」，培育高中以下學校，全英語教學師資，能使用全英語教學。

教育部今(30)日在彰化師範大學舉行全英語教學研究中心成果研討會，根據會中指出最新統計，108學年度9所大學開設全英語師培，其中並已有5校完成師資生甄選，總計267人修習全英語教學師資職前培育課程。

教育部師資培育及藝術教育司表示，教育部今年補助8所師資培育大學，設置「全英語教學研究中心」(以下簡稱全英中心)，重點在進行師資培育職前及高級中等以下學校課程，其中包含教材教法研究，包括課室語言的彙整，及研發推廣適合我國學生進行雙語學習的教材、教學方法，精進全英語教學師資培育課程設計，作為師資職前培育的重要支援。

根據教育部統計，2016年新竹教育大學合併的清華大學，投入全英語師資生人數最多，共有123人分布於幼教、小學、中等學校階段。其次依序則是彰化師範大學50人、台北教育大學40人，而台灣師範大學、台中教育大學等校108學年度全英語師培生甄選還在辦理中，尚未列入計算。

教育部師資培育及藝術教育司強調，全英語教學課程優先研究的領域科目，中等學校以英文、數學為主；國民小學以數學領域、自然科學領域、藝術與人文領域為主。

(旺報 )