雲林同鄉文教基金會頒發216萬元獎學金，幫助學童翻轉人生。（張朝欣攝）

雲林同鄉文教基金會昨天在雲林縣虎尾鎮舉辦「勤樸獎全國雲林籍佰萬清寒績優子女獎助學金」頒獎活動，由基金會董事長譚量吉等人分頒發216萬元獎學金，共154名學童受惠，希望幫助孩子藉由教育翻轉人生、完成夢想。

雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉等百餘名同鄉會員，昨天由台北返回故鄉雲林縣，在虎尾鎮舉辦「2019第六屆勤樸獎全國雲林籍佰萬清寒績優子女獎助學金」，雲林縣長張麗善特別致贈感謝狀，感謝同鄉會奉獻母縣、造福鄉親。

張麗善讚揚雲林同鄉會長期回饋社會，出錢出力，成員們大多早年離開故鄉在外努力打拼，事業有成之餘不忘回饋鄉親，大力捐助基金辦理獎助學金，獎勵品學兼優、家境清寒的雲林子弟勤勉向學。

張麗善也勉勵受獎同學要向同鄉會的長輩們學習，在學業上奮發向上，日後工作上勤勉盡責，行有餘力造福社會、回饋故里、為國家盡力，成為雲林之光。

譚量吉表示，為鼓勵弱勢家庭學生學習，今年「勤樸獎」不僅擴大獎助名額，獎助金額也提高至216萬元，提攜縣內154名學童，期望雲林的孩子能有更好的學習動力，翻轉自己、改變自己。

譚量吉認為「愛」就是在別人的需要上看見自己的責任，孩子的教育並非僅限於家庭或學校，而是需要社會上的你我共同參與，伸出友善的一雙手，提供舞台讓孩子發揮，翻轉孩子的未來，你我皆可以是孩子一生的貴人。

(中時 )