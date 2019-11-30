基隆市與牙醫公會舉潔牙觀摩活動，關心特殊潔牙需求。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

透過交流、預防保健提升特殊需求者生活、健康品質。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

幼兒潔牙護齒概念從小扎根，基隆市政府與基隆市牙醫師公會，關心身心障礙兒童特殊潔牙需求，首度舉辦「第一屆全國特殊需求者機構潔牙觀摩活動」，基隆市身心障礙福利中心與基市國小聯隊，分別獲得身障組與學齡前國小組特優肯定。

全台有27支隊伍，29日齊聚在台北市劍潭青年活動中心，參賽者涵蓋了65歲以上銀髮族長者至幼兒園兒童約250人，觀摩賽分別依據刷牙技巧、刷牙情境與互動、口腔乾淨程度等項目來進行評比，透過預防保健提昇身障者生活、健康品質。

基隆市牙醫師公會副理事長林建宏說，一般正常人保持口腔清潔透過常規的刷牙即可達成，對於特殊需求者弱勢族群來說，口腔清潔卻不是一件簡單的事，觀摩賽提供機構照護者及特教老師，對於身心障礙者飯後潔牙增加相互學習機會。

由七堵國小、堵南國小和安樂國小共組「基隆市國小聯隊」，參加的學生與家長相當認真，到會場還找角落繼續練習，家使用牙刷、牙線幫幼兒潔牙，就連比賽規則中，沒有要求的牙線也仔細操作清潔，讓孩子得到難得豐富的生活體驗。

教育處代理處長陳淑貞表示，感謝醫師提供師生潔牙知識與技術，也很開心與基隆的夥伴們能夠共同分享特優佳績，提供特教孩子多元學習體驗是教育處致力的方向，未來也將持續鼓勵本市師生推動潔牙健康，促進學生身心健康。

(中時 )