疑為《追我吧》工作人員發文。（圖／翻攝自貓小媳微博）

高以翔日前在錄製浙江衛視節目《追我吧》過程中不幸因心源性猝死，享年35歲，事發之後眾人將矛頭指向電視台錯失重要救援時間。對此，昨(29日)有名電視台工作人員表示，自己當時在場，她自認大家對工作都很負責任，希望各種聲音能稍微克制，有人要求她乾脆直接公布當晚影片，工作人員卻回應：「視頻我們不方便公布」

高以翔驟逝成為近來關注話題，而浙江衛視因事前準備不周，事後又無法緊急應變等決策被外界罵翻，昨有名微博網友「貓小媳」開腔，留言寫下：「網絡上的傳言越來越多，我只想說，對於高以翔的離世我們感到惋惜，我想把我看到的，說給你們聽，我是在場的工作人員，我敢說我們很負責任的對待工作，發生這樣的意外令我們也沒有想到，當以翔倒地的那一刻我們有第一時間衝上去，並且馬上叫了醫護人員以及救護車」。

該工作人員還呼籲：「對於網絡上各種帶節奏的對家，我們真的希望能夠消停一點，我們知道大家都處於一個很傷心的、憤怒的一個狀態，希望大家不要為了這些帶節奏的文章而失去了理智，相信我們會處理好這件事情吧。」引來網友反批：「證據，拋出證據一切都好說」、「不要說那麼多，眼見為實，全程拍攝的，不可能沒有記錄」、「你說第一時間衝上去了，你視頻公開看看」，工作人員卻說沒辦法公開影片，引來更多人痛罵：「連道歉都不走心，能有多真心」。

(中時電子報)