配合政府推動新南向政策，教育部推動的108年度「學海築夢」及「新南向學海築夢計畫」，第2次甄選審查結果於今(30)日揭曉，其中「學海築夢計畫」計50校獲得補助，「新南向學海築夢計畫」則核定補助58校、共127案，計核定補助540名學生，將前往新南向國家實習。

為鼓勵大專校院選送優秀學生，赴海外大學研修或企業實習，教育部自96年度起推動「學海飛颺」、「學海惜珠」及「學海築夢」等計畫，歷年累計受惠學生人數已達3萬6735名。

另配合政府推動「新南向政策」，教育部更於106年起新增「新南向學海築夢計畫」，選送學生赴新南向國家進行職場實習。

教育部表示，本次選送學子赴新南向國家實習領域，包含語文與教育、藝術、建築與規劃設計、商業管理、社會科學、餐旅、運動與休閒管理、理工、農林漁牧以及生醫科技等，並將赴越南、泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、柬埔寨、菲律賓、緬甸、印度、尼泊爾、汶萊、紐西蘭及澳洲等13國，領域則囊括教育服務、觀光旅遊與休閒、醫療保健、生化科技研發、電腦服務與軟體、金融、再生能源與環保、建築與營造、社會福利服務、原料製造加工等產業的國際機構或台商實習。

教育部表示，全球化時代的今日，世界各國皆選送學生赴國外開拓國際視野，為提升青年學子全球移動力，將擴大辦理學海系列計畫，選送學生赴世界各國短期研修或至國外企業、機構進行實習。

(旺報 )