公鴨會生蛋！大陸黑龍江一名閆姓男子，日前宰殺一隻飼養五年的公鴨，開膛後竟然發現肚子裡有顆外型黃亮橢圓、沒有外殼的「鴨蛋」，聞訊而來的附近村民驚訝直呼「公鴨竟然會下蛋，該不會是傳說中的『鴨寶』吧？」，經專家看過照片後初步證實，這顆鴨蛋有可能是「鴨寶」，如果是，價值超過一部轎車，閆男聽後好開心。

據《大慶晚報》報導，雖然閆男還沒將公鴨生的「鴨蛋」送去鑑定，但專家看過照片後表示，極有可能是「鴨寶」。閆男從公鴨肚子裡取出疑似「鴨寶」消息傳出，上海及蘇州的古玩鑑定中心都透露了收購意願，但需保存完整送至中心鑑定。

據目前市場行情，「鴨寶」每公克價值約3萬元至6萬元人民幣（約新台幣13萬至26萬元），品相好可以賣到8萬元（約新台幣35萬元），而閆男這顆鴨蛋約在50公克至70公克之間，若驗出確實是「鴨寶」，價值相當於一部轎車。

(中時電子報)