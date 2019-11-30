屏東以農立縣，為提升農業產值，屏東縣政府近年來積極推廣溯源履歷的一級生鮮產品，更持續進行農產品二級加工計畫，為此規畫一連串優質農產行銷活動，讓台灣從北到南都能吃到生鮮美味，更把目標瞄準國際，讓世界看見屏東好物。

屏東縣政府農業處長黃國榮表示，國境之南物產豐饒，無奈受到全球極端氣候影響，使得水果生產版圖漸漸北移，讓農產果品的生產比起以往損失不少；所幸我們提早看到問題，一方面積極推廣溯源履歷的一級農產品，站穩生鮮市場。

另一方面則秉持符合節令生產，運用冷凍保存方式，變換農產品面貌，進行農產品二級加工計畫；高雄餐旅大學產學營運總中心主任曾裕琇進一步表示，生產過剩的鮮果若以加工方式，透過鮮採冷壓、高壓低溫殺菌製成果汁，更有利保存和運送，為產品加值。

在地青農林勁廷有感而發地說，以前聽聞哪種農作價格好，市場就會一窩蜂搶種，然後不久後就看到果賤傷農情況不斷上演，直到縣政府推動生鮮品溯源履歷，不僅為自己打出品牌，更累積忠實顧客。

而當產量超過市場需求時，公部門透過食品加工技術，讓農產品轉換形式更貼近消費者需求，對生產者和消費者達到雙贏局面，林勁廷不諱言，縣府種種政策推動，都讓返鄉青農更有信心在這條路繼續走下去。

(中時 )