立法院長蘇嘉全今天上午與妙天見面，傳出蔡英文總統透過蘇牽線爭取支持，蘇嘉全下午出席活動受訪表示，因為跟妙天、總統都是屏東人，平常也有些互動，所以找時間私下聊一聊，沒有特別講到選舉；至於妙天是否支持蔡英文，蘇嘉全說，這要去問妙天本人。

針對蔡總統原訂上午與妙天見面，因行程曝光臨時取消，由蘇嘉全代表出席，蘇嘉全說，總統對宗教非常關心，台灣是宗教自由度非常高的國家，妙天師傅感受到總統在國家自理及帶領國家往前邁進給予肯定，因此邀請總統時間到道場關心狀況，所以今天代表總統前往致意。

蘇嘉全表示，妙天覺得總統在國際社會受到非常多國家肯定，外交自理非常成功，內政方面，過去雖沒那麼穩定，今年來感覺已經上軌道，妙天廣結善緣，因此向總統提一些建議。

蘇嘉全說，選舉到現在，每個人要支持誰都已經確定，期待所有人民支持對的人當總統，但不會放棄爭取任何人支持；至於妙天是否支持總統，這要問妙天本人。

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(中時 )