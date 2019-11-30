▲埔里花卉秋季展在美人腿公主的新品種花卉展示及走秀中揭開序幕。（楊樹煌攝）

▲埔里花卉秋季展正式開幕，嘉賓雲集，兩位立委馬文君（左）和蔡培慧（右）同時列席。（楊樹煌攝）

「2019埔里花卉秋季展」今30日在2005年曾獲台灣建築獎的埔里多功能花卉物流中心正式開幕，並展出埔里特色花卉為主題的各種花卉、精緻盆花、評鑑得獎的聖誕紅、雅緻的樹石藝品、多肉花卉植栽以及特色小農文創市集，吸引大批民眾熱烈湧至，感受埔里花卉的驚奇。

埔里花卉秋季展在精彩的客家舞蹈及美人腿公主的新品種花卉展示、走秀中揭開序幕，立委馬文君、蔡培慧、農糧署副署長蘇茂祥、埔里鎮長廖志城、縣議員陳宜君、王彩雲、林芳妤、黃世芳、鎮民代表黃敏聰等都應邀列席，展場中並吸引民眾熱烈前往觀賞各項花卉的展出，形成場內場外都熱鬧非凡。

▲埔里花卉展列席的縣級和鎮級民意代表，同時上台，並推舉資深議員王彩雲代表致詞。（楊樹煌攝）

已停業閒置近2年的「埔里花卉物流中心」，埔里鎮公所為免於花卉物流淪為「蚊子館」，經徵得農糧署同意無償撥用，朝向地方創生發展，推出的埔里花卉秋季展，27日至29日為專業內覽會，30日起對外開放展出為期1個月，不但讓埔里花卉物流重啟復活，鎮長廖志城更期盼能為埔里注入新的活力與動能，進而帶動地區整體的發展。

農糧署蘇副署長和埔里鎮廖鎮長都指出，埔里是國內高級花卉的主要產區，年產值超過6億元，包括聖誕紅、長壽花、麗格海棠等開花類盆花及玫瑰、百合、非洲菊等切花，每日銷往全國各大花卉市場，所以想賞花或買花，埔里應是最佳選擇。

▲埔里花卉秋季展除有各種花卉及精緻盆花，並結合盆栽界年度盛事「全國風華盆栽展」，展出各類特色逸品盆栽。（楊樹煌攝）

今年花季展，除埔里地區的各種花卉，108年聖誕紅評鑑得獎花展示，並特別結合盆栽界的年度盛事「全國風華盆栽展」，展出各類特色逸品盆栽。同時，埔里為本省五葉松主要生產重地，南投縣樹石雅品協會也帶來各類驚奇雅緻的藝品，值得民眾一同前往飽覽國產花卉的極緻饗宴。

而且展出期間，每逢周六、日，並有小農及文創市集、花卉多肉植栽體驗外，並有花藝示範教學、花卉服飾走秀、客家多元族群舞蹈展演、親子闖關送盆栽等各項精彩活動。

此外，埔里鎮公所也安排自11月30日至12月8日止，遊客憑在埔里鎮住宿的發票或活動現場消費，累積滿額即可兌換花卉料理、花草茶、居家盆花教學體驗活動或客家花卉料理套餐及客庄輕旅1日遊，歡迎大家把握良機，踴躍前往參觀。

▲埔里花卉秋季展除有各種花卉展示，並有席受民眾及小孩喜愛的花卉多肉植栽體驗。（楊樹煌攝）

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