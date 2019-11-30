教育局與台灣玩具圖書館持續推廣木質玩具，30日舉辦第四屆木育玩具創作競賽。（台灣玩具圖書館協會提供／邱立雅桃園傳真）

桃園市教育局、台灣玩具圖書館和萬能科技大學攜手推動二手玩具回收升級2.0版，30日舉辦「第四屆金趣咪獎─木育玩具創作競賽」，今年首增CNC或雷射雕刻製作的數位創作組，複賽110件作品，現場由選手進行解說，強調以手工製作木、竹類創意玩具，不僅作工精緻，更具有質樸溫暖手感。

活動開幕式創意十足，教育局長高安邦、桃園玩具圖書館協會理事長葉國芳、萬能科大商設系主任葉金燦和圳頭國小校長陳濰安等十多位貴賓，以木紙接力方式傳送一顆顆木球，透過木球的重力加速度的力量，揭開大會精心製作的獎牌布幕。

致力推動二手具回收2.0再升級，教育局與台灣玩具圖書館持續推廣木質玩具，今年第四屆木育玩具創作競賽，有110件作品進入複選，較去年大幅增加36件，除了國中小組、高中（職）組、大專院校組、社會組，今年更新增數位創作組，以因應數位科技與木頭玩具相融合的作品，並以安全健康、設計創意、造型美感、發展教育及市場需求性五面向，作為評比項目，以符合創客教室做中學、學中做的教育趨勢。

高安邦致詞表示，為響應節能減碳、環保愛地球的政策，以木質玩具設計為出發點，給予我們的下一代，留下創意及安全無毒的玩具，也藉此競賽提供教育分享的平台，玩具不僅孩童喜歡，對長輩而言也可以防止老化。

理事長葉國芳指出，木頭是大自然中最貼近人類生活的產物，透過不同的設計及創作者的巧思，幫助孩童學習創意思考，木質玩具耐用性較強，不易受損，且原木是再生能源，又可被生物分解，比一般塑膠製品更為環保，藉由競賽作品分享，提升木質玩具之創新發展。

(中時 )