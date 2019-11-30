另類同學會！校友回娘家重溫求學趣事 15:552019/11/30 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動，企業管理系同時舉辦12周年系友會活動。（企業管理系提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動，企業管理系同時舉辦12周年系友會活動。（企業管理系提供／葉書宏新北傳真） 華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動，企業管理系同時舉辦12周年系友會活動。（企業管理系提供／葉書宏新北傳真） 華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動，企業管理系同時舉辦12周年系友會活動。（企業管理系提供／葉書宏新北傳真） 華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動，企業管理系同時舉辦12周年系友會活動。（企業管理系提供／葉書宏新北傳真） 華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動，企業管理系同時舉辦12周年系友會活動。（企業管理系提供／葉書宏新北傳真） 華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動，企業管理系同時舉辦12周年系友會活動，透過餐敘方式讓老師及校友們彼此交流，勾起許多求學時期的回憶及趣事。 企業管理系主任朱默庵表示，此次活動由教授汪文政負責，所有餐點都來自於校友們自行創業的店家，讓活動又增添不少話題性。 參加同學表示，出社會工作之後反而更懷念學校生活，可以藉此回來和老師聊聊天，順道和同學們聚聚，不僅歡慶學校生日，更藉此讓同學們、師生間的感情升溫，「很感謝母校的用心」。 (中時 ) #活動 #校友 #同學 #學校 #周年 也許您會感興趣 推薦閱讀 前內政部長廖了以與警消高層 表態力挺韓國瑜 10:322019/11/26 社會 HTC攜手雜學校 展現新型態VR教育模式 17:562019/11/28 科技 警主動偵辦游盈隆同學 葉元之批離譜 22:542019/11/28 政治 Big City周年慶首日吸客14萬人 業績年增8％ 08:212019/11/29 財經 周年慶遇低溫 羽絨被30秒賣出1件 04:102019/11/29 時尚消費 Big City周慶首日 來客數逾14萬人次 08:562019/11/29 財經 草屯商工學生獲2金1優勝 閃耀工科技藝競賽 17:502019/11/29 生活 大葉造藝系校友石佳蕙 奪磺溪獎 04:092019/11/30 產業．科技 中職》高苑同學鍾承祐轉教練 陳偉殷給祝福 14:162019/11/30 體育 華夏53周年校慶 校友返校勾起青春回憶 15:342019/11/30 生活 生活熱門新聞 醉夫看到妻穿蕾絲慾火焚身 爽完打開燈崩潰了 - 生活 喪屍湧好市多！孩子搶無特價品 一看前面推車哭了 - 生活 好市多這產品以箱為單位瘋搶 網傻：不到中午就沒了 - 生活 星巴克優惠又來了！12月天天試手氣買一送一 - 生活 好市多蛤蜊不吐沙？ 網嘴角失守曝真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。