華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動，企業管理系同時舉辦12周年系友會活動。（企業管理系提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動，企業管理系同時舉辦12周年系友會活動。（企業管理系提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動，企業管理系同時舉辦12周年系友會活動。（企業管理系提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動，企業管理系同時舉辦12周年系友會活動。（企業管理系提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動，企業管理系同時舉辦12周年系友會活動。（企業管理系提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學今（30日）舉辦53周年校慶系列活動，企業管理系同時舉辦12周年系友會活動，透過餐敘方式讓老師及校友們彼此交流，勾起許多求學時期的回憶及趣事。

企業管理系主任朱默庵表示，此次活動由教授汪文政負責，所有餐點都來自於校友們自行創業的店家，讓活動又增添不少話題性。

參加同學表示，出社會工作之後反而更懷念學校生活，可以藉此回來和老師聊聊天，順道和同學們聚聚，不僅歡慶學校生日，更藉此讓同學們、師生間的感情升溫，「很感謝母校的用心」。

(中時 )