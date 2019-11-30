拔樁妙天成功？日前公開祝賀國民黨總統參選人韓國瑜順利當選的國會政黨聯盟主席悟覺妙天，傳出原擬今天與蔡英文總統會面，事後雖臨時改由立法院長蘇嘉全代表，但事後蘇嘉全說，妙天有感受到總統對國家的治理，尤其是外交部份非常成功，內政也已經穩定下來，因此，「妙天非常肯定總統帶領國家往前邁進」。

蘇嘉全表示，他與妙天、蔡總統都是屏東人，跟妙天都有互動，所以想說就找個時間私下聊一聊，畢竟總統對宗教也非常關心。

蘇嘉全接著說，因為妙天對於總統帶領國家往前邁進感到非常肯定，所以特別邀請總統有時間到道場看他一下，了解一下，所以今天就先由他代表總統與妙天及師兄、師姐見面。

蘇嘉全轉述說，妙天覺得總統在國際社會受到非常多的肯定，尤其是外交治理非常成功，內政的部份在過去3年雖不穩定，但今年以來已經穩定。

這是否意味妙天決定力挺蔡英文？蘇嘉全雖未正面回應，但仍說，當然他期待所有人民都支持對的人來當總統，不會放棄爭取他們的支持；不過，「選舉選到現在，每個人要支持誰都已經確定」。

改口不挺韓？妙天：不支持特定總統候選

(中時 )