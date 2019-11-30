Xu Can Throws 1562 Punches In 12-Round Title Defense! (DAZN USA/youtube)

WBA羽量級拳王徐燦(徐灿)上周末再度衛冕成功，擊退了美國生涯無敗的挑戰者曼尼羅伯斯三世(Manny Robles III)，只是他沒有得到足夠的重視。大陸業界有評論認為「中國人史上第一個WBA世界冠軍」理應成為體壇一哥，但苦於國內「奧運情結」揮之不去，讓徐燦受到冷落。

對戰羅伯斯三世的防衛賽，徐燦12回合出拳高達1562次，命中402拳，驚人的體能令人咋舌。羅伯斯三世765次出手命中199拳，徐燦狂風暴雨的拳頭最後獲得一致判定的勝利。

徐燦慣用打法就是舉起雙手做盾牌，欺近對手之後伺機反擊，並且一次都打出很多拳，只要對手無法打倒他，就容易被徐的攻勢壓迫而輸掉比賽。雖然綽號「怪物」，徐常被批評拳頭無力，即使打到世界第一(18勝2敗)也只有3次KO勝，防禦技巧高超，但這種打法較難以激起看客的熱情。

全球職業拳擊聯盟林立，所以也有很多冠軍，唯有四大聯盟(WBA、WBC、IBF、WBO)的含金量最純。WBA是招牌最老的字號，即使如此旗下還有為了推廣海外而設立的大洋洲洲際腰帶、國際級腰帶、東方洲際腰帶，其中地位最高的仍是傳統的正規世界冠軍。

然而一般大眾普遍不熟悉那樣複雜的制度，即使徐燦拿下並防衛成功的是最高等級的WBA羽量級腰帶，仍未獲同等關注，遠不如任一位奧運跳水金牌。事實上日本、韓國拳手早在60與70年代就登頂，大陸拳手落後50年終於追上，這是足以名留青史的成就。

(中時電子報)