挺韓運將意外載到曾演出《鳥來伯與十三姨 》的資深藝人「鳥來嬤」吳敏，兩人相談甚歡。吳不僅言詞犀利，痛批蔡政府讓台中市民「用肺發電」、自己很多朋友死於肺腺癌，更嗆總統蔡英文論文不敢拿出來給大家看。運將把奇遇與合影分享社群，獲得超過3300位網友按讚。

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「今天在機場載到鳥來嬤，真的太可愛了！阿嬤說，塞林一殻勒，蔡屎a搭台灣害死啦，台中又要多兩顆煙囪，他有很多朋友都死於肺腺癌，中部的人民真的很可憐，用肺發電。也講了蔡的論文拿出來給大家看啊，真的有論文有什麼好怕的？

發文網友更激動表示：「總而言之，鳥來嬤太可愛了！送他到目的地以後，我就要求拍一張照給大家聞香，順便相片給我阿母，我阿母超喜歡鳥來嬤。」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過3300個讚、超過110則留言與近百次分享。網友紛紛回應：「可愛的鳥來嬤」、「我二嫂前兩個月過世，死於肺腺癌！她不抽菸、喝酒！我想不管哪個政黨執政，國人的健康，應是首要任務！」「鳥仔嬤講混話超古錐的」、「愛國藝人，不落人後」、「有正義感的鳥來嬤真性情，敢說敢罵，明是非，讚啦！」

(中時電子報)