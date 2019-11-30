蔣公銅像頭部被蒙上紅布，大型吊臂由基座上卸下銅像移置。（讀者提供／王文吉台中傳真）

蔣公銅像頭部被蒙上紅布，大型吊臂由基座上卸下銅像移置。（讀者提供／王文吉台中傳真）

德基分廠內的蔣公銅像建於1976年，由當時台電員工集資興建，屬於全身像、右手拿帽樣式。（資料照片）

蔣公銅像屹立台電德基分廠達43個年頭。（資料照片）

大甲溪發電廠德基分廠移除廠區內的蔣公銅像。（王文吉攝）

台電啟動去蔣化！本報接獲民眾投訴，大甲溪發電廠德基分廠內的蔣公銅像，幾天前被拆下基座、放倒了。台電則表示，上月15日舉辦銅像卸除祈福法會，邀請法師祝禱，由洪文和廠長率領員工舉起鋤頭進行動工儀式。

德基分廠內的蔣公銅像建於1976年，由當時台電員工集資興建，矗立於蔣公生前命名的德基水庫大壩廣場。該座銅像為全身像，右手拿帽樣式，大理石基座高約2層樓，刻寫「民族救星」，多年來守護著德基分廠的營運。

台電指出，該座銅像迄今達43個年頭，已可獲頒久任獎章，如今功成身退，相信員工們心中也有諸多不捨，藉由莊嚴隆重的祈福法會向它告別。但投訴者指出，台電原本打算將銅像移置慈湖，但慈湖不願接納，最後暫放簡陋木箱，猶如躺進棺材般，令人不勝唏噓。

有民眾不平表示，蔣公銅像安安靜靜的在德基水庫守護電廠，數十年如一日無怨無悔，礙著誰了？只會欺凌銅像的政府，憑什麼一句轉型正義就要放倒他，只因他姓蔣嗎？當年樂捐一日所得的老台電，會在天上仔細的看著你的！

(中時 )