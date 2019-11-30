距離2020選舉投票日越來越近，有一名韓粉最近收到一本書，是一本由曾經和韓國瑜合作過的名嘴黃光芹所著的書。但後來和韓國瑜夫妻鬧翻。該韓粉表示，「莫名其妙收到這本書，他當場爆跳、氣炸，他不是不識字，休想洗腦人，更說，書趕緊拍照然後丟進垃圾桶」。

某位全姓韓粉在韓粉社團貼文「2020韓國瑜總統後援會（總會）」表示，他「昨天上午莫名其妙收到這本書，當場爆跳、氣炸，這是什麼世界啊！為選舉竟要把一個人黑到不成人樣，還要下重手給廣大庶民洗腦，邪惡至極。我不是不識字，書趕緊拍照然後丟進垃圾桶。呸！想給我洗腦」。

貼文一出，也吸引2千多位網友按讚，1千多則留言，近40次轉發。網友紛紛留言表達不滿，「拜託耶！看到作者連翻的慾望都沒有」、「這人的話能聽，Ｘ屎都能吃，想博版面吧」、「黑久了讓人看了非常厭惡」、「選舉讓許多人，病的不清啊」、「為了錢？啥都敢寫」、「這些咖早已無信譽可言」、「藉這次選舉，我們更看清一些人的嘴臉」、「為罵而罵，可惡」。

但也有小部份網友緩頰，「做人要留點口德，不要造太多囗業」、「大家內心要堅定支持韓國瑜，不要被這些影響」。

韓粉在臉書社團發文。(圖/截自 2020韓國瑜總統後援會 臉書社團)

(中時電子報)