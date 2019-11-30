蔡再輔選吳怡農、許淑華！ 市場拜票「接地氣」

民進黨總統參選人蔡英文今天到南京公寓市場，和同黨立委候選人吳怡農以及許淑華掃街拜票，但沒想到人潮和警力安排過於擁擠，竟和當地買菜民眾起衝突。而有一買菜阿婆，平時都是騎機車，可能是先不知小英到來，被小英支持者要求下車，阿婆不願意，竟被小英支持者嗆聲！而蔡英文事後，為衝突的發生感到不好意思，更表示下次一定會更注意。

今日蔡英文和許淑華及吳怡農來到南京公寓市場拜票，可能因動線規劃不夠完備，造成蔡英文團隊和當地居民發生衝突。據《聯合報》的影片顯示，有一買菜阿婆可能事先不知蔡要到來，依舊騎著機車買菜，小英支持者當場嗆聲，「很多人都用走的，為什麼你可以用騎的」！阿婆氣得大喊，「為什麼我們就要讓你們？你們大家就可以圍在這裡，講這什麼話」！小英支持者氣到反嗆，「路都給你了，還不走」！阿婆直言，「買30年了都沒有交通管制」！

不過讓人傻眼的是，阿婆騎走後，小英支持者還在氣頭上，旁邊有一人士，據《聯合報》報導是維安人員，竟然出聲說，「沒關係，她不會走路沒關係」，而另一旁居然有人附和，「她用爬的」！原來擾民引發民怨，民眾還要被小英支持者和維安人員如此污辱呀！

對於掃街引發民怨問題，《自由時報》報導，蔡英文表示，她今天掃街有感受到人民的熱情，但也讓菜市場有些擁擠，希望下次會把它處理更好。

(中時電子報)