今年10月22日勞動部發函強調「外籍勞工懷孕產子，其工作權益應予保障」聲明，台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會今（30）嚴厲控訴該命令為罔顧老病殘受照顧者的看護品質，及外籍看護工胎兒與母親健康的反人權之舉，高喊「長照悲歌，政策要命！」

台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會今舉行街頭抗議，批評勞動部10月22日所頒之命令，無疑是「逼迫」懷孕外籍看護必須在不人道的情況下為了保全工作拿掉孩子，或是以「不能勝任照顧病人」為由放棄工作，造成病人受照顧權的侵害，最後造成勞雇雙輸的「人權糖衣。」

由台灣現況來看，雇主絕大多數是家有老殘的弱勢家庭，毫無餘力照顧懷孕的外勞，病人二十四小時的照顧如何找替代人力？雇主依合約不能解雇懷孕產子的看護只能繼續負擔她的薪資，但又得不到該有的照顧，因此該協會呼籲政府在保障外籍勞工之餘，也別犧牲本國人的權利。

依「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第44條規定，外籍勞工在我國生產子女並有能力扶養，可繼續在台工作；該協會表示，大多外籍看護在台實際月入不到二萬元，本身收入如果扣掉房租組，嬰幼兒用品，基本醫療費用，母子三餐，幼兒園學費，最後只會衍生棄嬰潮，殘害無辜的下一代。

因此該協會提議應以「長照看護專法」一體適用的站在維護病人受照顧權，在保障看護勞工的工作身體安全前提下廣納多方意見進行專法訂立，以免因錯誤政策，造成勞雇雙方權利受損，呼籲政府在「人權」議題上多方考量，勿淪為口號或單方面討好的施策。

(中時 )