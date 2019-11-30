立委蘇震清支持者29日深夜11許，行經88快速道路萬丹交流道下，驚見有人正在施工張掛未署名抹黑蘇的廣告看板，立即報警逮獲2名施工人員，已移往新鐘派出所製作筆錄。

誠美材掏空案在此次選舉始終是蘇震清揮之不去的議題，30日蘇針對此案公開強調，他和誠美材公司沒有任何牽連，更沒有所謂的獲利，因此在今年4月就對周刊不實報導提出告訴，目前案件正在審理中。

如今竟看到黑函廣告看板出現在選區，且又不敢署名負責，這已涉嫌違反公職人員選罷法規定，更有意圖使人不當選的意圖。根據2名工人陳述，他們自枋寮到萬丹已懸掛9面大型看板，對此蘇震清表示，任何參選人都應該接受最嚴格的檢驗，用黑函奧步謀殺不了他的人格與清白。

蘇震清反過來呼籲有格調的參選人一定要光明磊落，敢為自己的言行負責，躲在幕後指使小弟頂罪或不敢具名只會用黑函奧步攻擊的政客，必將受到屏東鄉親的唾棄。

(中時 )