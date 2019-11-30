新創市集吸引不少遊客穿梭來去，採購讓自己感動的文創和紀念小物。（李金生攝）

璀璨亮麗的五彩燈幕，帶來熱鬧繽紛氣息。（李金生攝）

金門城市旅遊熱點「後浦十六藝文特區」連3天舉辦新創市集，24家包括多肉植物、水景設計和烘焙食物在內的小品專店和特色攤商，在五顏六色的燈幕下，出賣別出心裁的創意和感動，絡繹的朝聖人潮讓全台10大觀光小城的一隅，洋溢假期歡樂氣氛。

這項由金城鎮公所主辦，11月29日至12月1日登場的新創市集活動，結合特區植創jGarden-多肉植栽、韓國女裝、金門老花磚創藝禮品和白獅子酒吧等小店與包括天然珍珠手作、陶笛、繩編、創意飾件與原木文創等外部特色攤商，一起推出年度最終場市集活動。

連日來吸引不少遊客穿梭來去，採購讓自己感動的文創和紀念小物，主辦單位細心布置熱鬧繽紛的五彩燈幕，迎接一波波相揪來到的人群，每日下午4時至6時還特地舉辦抽獎活動，只要集滿區內3個消費戮章，就可參加抽獎，獎品多達100餘項，與大家分享快樂美好時光。

一波波絡繹來到的朝聖人潮，讓後埔小鎮一隅熱鬧起來。（李金生攝）

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