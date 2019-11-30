中國信託新銳美術展在台北國際藝術村展出，圖為獲得優選鍾江澤的作品「60年代影像：河邊洗衣」。（姚志平攝）

在中信新銳美術獎頒獎典禮上，中國信託文教基金會董事長馮寄台（後排中）、榮獲第3名的藝術家孫知行（後排左二）及評審代表、優選作品得獎者一同合影留念。（姚志平攝）

中信新銳美術獎頒獎典禮，第1、2名從缺，第3名由藝術家孫知行的錄像作品「最好的地方 00topia」獲得，中國信託文教基金會董事長馮寄台頒發獎狀。

(中時 )