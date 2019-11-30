中國信託新銳美術獎頒獎 18:392019/11/30 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中信新銳美術獎，藝術家孫知行的錄像作品「最好的地方 00topia」。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國信託新銳美術展在台北國際藝術村展出，圖為獲得優選鍾江澤的作品「60年代影像：河邊洗衣」。（姚志平攝） 在中信新銳美術獎頒獎典禮上，中國信託文教基金會董事長馮寄台（後排中）、榮獲第3名的藝術家孫知行（後排左二）及評審代表、優選作品得獎者一同合影留念。（姚志平攝） 中信新銳美術獎頒獎典禮，第1、2名從缺，第3名由藝術家孫知行的錄像作品「最好的地方 00topia」獲得，中國信託文教基金會董事長馮寄台頒發獎狀。 (中時 ) #信託 #美術 #中國信託 #中國 #基金會董事長 也許您會感興趣 推薦閱讀 WiFi 6大商機 瑞昱明年開吃 04:102019/11/27 證券．權證 權證星光大道－中國信託證券 美律搶攻TWS 外資按讚 04:102019/11/27 證券．權證 來美術館上課 偏鄉學子培養美學 21:162019/11/27 生活 資誠會計師段士良：大陸降稅 有利內銷型台商 04:092019/11/28 財經要聞 台灣企業永續獎 中信金奪七大獎 20:492019/11/28 財經 惠台26條對台灣人的衝擊 04:092019/11/29 兩岸藝文 數字說 11:192019/11/29 國際 台北金融科技展－智能餐飲、AI存票機、對話式ATM吸睛 中信 打造360度數位生活圈 04:092019/11/30 金融．稅務 中信數位金融 刷臉點餐超方便 04:102019/11/30 財經焦點 領航企業永續 中國信託獲BSI肯定 04:102019/11/30 生活新聞 生活熱門新聞 喪屍湧好市多！孩子搶無特價品 一看前面推車哭了 - 生活 醉夫看到妻穿蕾絲慾火焚身 爽完打開燈崩潰了 - 生活 好市多這產品以箱為單位瘋搶 網傻：不到中午就沒了 - 生活 好市多蛤蜊不吐沙？ 網嘴角失守曝真相 - 生活 摩鐵享受恩愛時光...開門瞬間冷掉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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