總統府祕書長陳菊（中）陪同尋求連任桃園市第1選區的立委鄭運鵬（中左）一起與新住民下廚，共享佳餚。（立委鄭運鵬提供／甘嘉雯桃園傳真）

總統府祕書長陳菊（右）陪同尋求連任桃園市第1選區的立委鄭運鵬（左）一起下廚，共享佳餚。（立委鄭運鵬提供／甘嘉雯桃園傳真）

身兼小英姐妹會總會長的總統府祕書長陳菊30日到桃園幫立委鄭運鵬連任輔選，2人連袂到南崁市場拜票，還一起參加「新住民、新台灣味」活動，現場展廚藝，鄭運鵬與陳菊一起煮了三杯雞、菜脯蛋與佛跳牆3道台灣菜，與30位新住民姊妹進行美食交流。

周末的南崁市場非常熱鬧，陳菊與鄭運鵬受到熱烈支持，民眾爭相要求合影、高喊「凍蒜」，更有支持者送上象徵好彩頭的白蘿蔔，場面熱鬧愉快，短短200公尺的路程，兩人花了近1小時才走完，之後又參與新住民姊妹家鄉料理交流活動，更是大受歡迎。

新住民姊妹分享青木瓜涼拌、生春捲、米鍋紅燒魚3道家鄉菜，鄭運鵬與陳菊則是展現廚藝，不到半小時端出三杯雞、菜脯蛋與佛跳牆3道台灣菜，現場香氣四溢，展現台灣多元文化的兼容並蓄與多元族群的相互欣賞。

陳菊還提到，她任職高雄市長期間就已積極推動相關政策，鼓勵所有新住民家庭的孩子都應學習母親家鄉的語言，更早在任職台北市社會局長時，便曾告訴越南及印尼等國官員，未來台灣很有機會出現具東南亞新住民血緣的總統。

鄭運鵬表示，依照過去法律規定，新住民一旦入台灣籍便不再享有升學與就業上的制度優惠，上周國會修法，現已重新納入制度保障的範疇，避免齊頭式平等，不讓新住民族群陷入弱勢。

(中時 )