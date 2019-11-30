前總統馬英九今天下午至泰山為洪孟楷站台。(吳亮賢攝)

國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷今(30日)成立「韓國瑜洪孟楷泰山聯合競選總部」，前總統馬英九特地到場站台，他致詞時除大讚洪孟楷是個相當優秀的年輕人，懇請鄉親支持，更猛力批評蔡政府執政不利，「總統說經濟狀況很好 事實上是他自以為感覺很好。」

馬英九上台助講時，先大讚洪「非常有人緣，婆婆媽媽都喜歡他」，雖然只有36歲，但經歷相當豐富，立法院非常需要這樣的年輕人，才能讓新北市、中華民國更好。

話鋒一轉，馬英九也大力抨擊蔡政府的施政不利，民進黨做了3年半，台灣越來越痛苦，「居然還說是經濟最好的時候，有時很詫異，蔡總統跟大家看法怎麼都不一樣。」

馬英九表示，蔡政府要把核電廢掉，忽視公投多數以「以核養綠」的民意，這樣的結果會讓台灣用電青黃不接，電費上漲，馬更直嗆蔡英文，「總統說經濟狀況很好，事實上是他自以為感覺很好。

(中時 )