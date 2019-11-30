吸菸有礙健康人盡皆知，但戒菸卻面臨心理與生理的雙重障礙，對許多有菸癮的人卻很難跨越。不過最新研究發現方法可以透過控制腦部某些區域，能增加腦細胞對尼古丁的厭惡感，科學家發現這種新的研究方向可望治療大腦對尼古丁的依賴性，能快速戒除菸癮。

據《衛星通訊社》引述《美國國家科學院院刊》(PNAS)近發表的一篇論文指出，加拿大多倫多大學專家近期的研究成果有了新發現，他們釐清了人類大腦對尼古丁的雙重反應，既會引起愉悅感，也能引發厭惡。而產生兩種不同反應是因為尼古丁同時激發了不同區域的受體。

報導說，由塔林．格賴德(Taryn Grieder)領導的專家團隊在老鼠身上進行實驗後發現，這些感受由兩組細胞負責，多巴胺和γ-氨基丁酸(GABA)，為不同的神經元種群，但位於大腦同一個區域，即所謂的中腦腹側被蓋區(VTA)，這片區域負責習慣形成和獎勵系統。

實驗表明，負責產生GABA的神經元可以引起愉悅感，而釋放多巴胺的神經元則會令人產生不好的感受。有趣的是，這一發現與大家公認的多巴胺只負責愉悅的說法相悖。

研究指出，在第一次吸煙時，尼古丁會刺激所有VTA受體，既產生愉悅感，也產生厭惡感。但當吸煙成了習慣，大腦運作就會發生變化，它產生對尼古丁的渴望而非厭惡，而且身體會進入愉悅狀態。

而當對尼古丁產生依賴時，神經元的作用似乎也會發生變化。研究人員說：「隨著對尼古丁形成依賴，大腦啟動系統也在變化。這種變化不僅為了讓自己感覺舒服，也是為了緩解體內缺乏尼古丁時的負面感受。」

報導說，專家希望此項發現能夠幫助治療尼古丁依賴，在實際應用時可能會參考某些戒酒的方法：讓患者服用一些藥物，一喝酒就產生噁心感覺。

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(中時電子報)