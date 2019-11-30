2015年不到20歲以簽約金200萬元、7萬月薪加入中職義大犀牛隊的投手林政賢，如今24歲就被富邦球團釋出，職棒生涯起落大，林政賢感嘆，職棒是現實社會，沒有好的成績一定會被老闆剔除！

去年林政賢入選印尼亞加雅亞運中華隊，今年卻遭釋出，主要是一直碰到投球低潮走不出來，他說，可能是沒有找到適合的調整方式，打職棒一定要想辦法讓自己更好，把成績打出來，才能在職棒生存久一點，

林政賢表示，因為在這二年努力想要找回原本的投球方式，可是同在一個點完全沒有進步，一直都沒有爭取進步的空間，多少都會影響信心，感覺也抓不回來。

林政賢處在低潮時都在找方法讓自己更好，可能是沒有找到方法，他說，很想要讓自己更好，可是做了任何方法都得到不是自己想要的，自信心下滑很多。

「被釋出的心情還好，這是運動員都會面對。」林政賢指出：「晚一點遇到不如早一點遇到，至少還有重新開始的機會。」他強調，職棒是現實的職業，每年都要有心理準備，沒有什麼意外，只能感謝富邦這3年的照顧。

林政賢5年職棒生涯只有5勝7敗戰績，對於未來的打算，林政賢將委請經紀公司尋找其他球隊再出發，自己做好自主訓練，以便銜接上其他球隊的訓練。

(中時 )