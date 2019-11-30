張瀚天穿著超人裝，與黃上合唱《浪子回頭》。（吳敏菁攝）

張瀚天致詞，感恩社會給他機會重生，珍惜為民服務的機會。（吳敏菁攝）

彰化立委第2選區國民黨候選人張瀚天，30日在精誠夜市空地舉辦選舉誓師大會，現場湧入上萬支持者。（吳敏菁攝）

戰鼓催！彰化立委第2選區國民黨候選人張瀚天，30日在精誠夜市空地舉辦選舉誓師大會，現場湧入上萬支持者，張瀚天正面迎戰對手陣營對「過去歷史」的挑戰，以「好瀚超人」造型出場，並以《浪子回頭》唱出心聲，張瀚天表示，30年前，已經為少年時不懂事行為付出代價，懇請選民用更嚴格標準檢驗他這些年來的表現。

張瀚天這次誓師大會，國民黨台南市黨部主委謝龍介到場打氣，彰化縣長王惠美、議長謝典林、副議長許原龍、國民黨彰化縣黨部主委張曼莉及代表會、農會支持者都到場力挺，以音樂會方式進行，「非常女」黃妃演唱成名曲《追追追》、《非常女》炒熱氣氛；模仿伍佰出名的「搖滾浪人」黃上演唱《你是我的花朵》後，張瀚天穿著超人裝，與黃上合唱《浪子回頭》，把活動熱潮推上最高點。

大陣仗誓師引領支持者沸騰，現場還拉開15米「立委選好瀚、彰化出頭天」紅布條，從空中往下拍，呈現壯觀氣勢，現場一片高呼「凍蒜、凍蒜」。

謝龍介站台助陣，他說和張瀚天比親兄弟還親，初選就來助選，現在聲音沙啞，韓國瑜問他要不要休息，但韓國瑜的太太李佳芬全身過敏，比他還嚴重，怎可不來？並承諾選前韓國瑜和李佳芬還會再來彰化替張瀚天助選，強調「浪子回頭金不換，只要能重新出發，跨出人生的新步伐，就是好漢」。

張瀚天致詞，感恩社會給他機會重生，珍惜為民服務的機會，並向支持者信心喊話，請大家像是過去選議員時給他的支持，再給他一個機會，他不怕對手的抹黑、攻擊，不怕對手全黨打一人，要為浪子回頭的人做榜樣。

(中時 )