基隆仁五路公車站違停自動偵測系統，違停1分鐘就自動開罰300元、超過3分鐘罰900元。（基隆市警局提供／許家寧基隆傳真）

仁五路公車站違停系統已完成測試，警方12月起進行1個月宣導。（基隆市警局提供／許家寧基隆傳真）

駕駛注意！基隆市區道路違停嚴重，檢舉違規逾2萬件，市警局首度在仁五路公車停靠區，設置全天候雷達偵測系統，停車超過1分鐘，系統就會自動蒐證舉發300元，違停3分鐘加重開罰900元，12月起展開1個月宣導，明年正式啟用，呼籲民眾注意，勿和荷包過不去。

基隆市區道路狹窄，併排臨停、或在公車站牌、人行道等違規停車嚴重，警察局統計至10月底民眾檢舉近2萬5000件，平均每天有80多件，尤其公車站違停亂象，容易造成交通堵塞，引發民怨，警方斥資360萬元在仁五路公車站旁裝設科技執法設備。

警方指出，自動偵測執法系統，透過雷達偵測及車牌辨識，24小時全自動偵測公車停靠區，以及前後各約10公尺區域內違規停車，一但有車輛停靠，路旁電子看板就會顯示禁停標誌及「開單舉發，請勿臨停」文字，提醒駕駛人迅速駛離。

停車超過1分鐘，系統就會自動舉發違規臨時停車，可處罰300元，若停車超過3分鐘，依法可罰900元至1200元，目前系統已完成測試，12月1日至31日為宣導期，明年1月起正式執法取締，未來若成效良好，將推廣至違停嚴重路段及公車站。

對於警方新政策，民眾多舉雙手贊成「公車站臨停就是該開罰。」對於有民眾認為「又是一個搶錢的高科技！」警察局長詹永茂表示，科技執法目的不是開罰，而是希望提升交通安全、行車順暢及減少交通事故，盼藉此改變駕駛人違規停車的行為。

(中時 )