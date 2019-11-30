「泡泡童趣嬉遊記」開跑！立委馬文君今30日在埔里藝文中心戶外大草坪，推出歡樂無限的「2019歲末親子闖關趣」活動，有泡泡奇幻表演、侏儸紀公園大型氣墊、童趣市集等各種遊戲，吸引大小朋友熱烈參與，尤其孩童們在共同追逐數以千計的繽紛泡泡遊戲中，更是讓大人和小孩都Hing翻天。
立委馬文君表示，時逢選舉季，為了不讓選舉節奏變成既嚴肅又呆板，所以搭配埔里國際青年商會、埔里青工會的「2019歲末親子闖關趣」活動，特別邀請泡泡達人表演泡泡秀和親子體驗吹泡泡樂趣，讓親子同樂。
會場除有巨大泡泡初體驗，周邊並安排侏儸紀公園主題大型氣墊，還有競技疊杯、百發百中、套圈圈、有球必應、感恩話大聲說等闖關遊戲，讓所有參與的家長和小朋友都歡度充滿愉快歡笑的周末假期。
馬文君並指出，她長期關心南投縣的教育、幼兒、學子議題，「孩子就是我們的未來」這是她一直堅持的信念，而選舉活動並非只有投票權的人可參與，從孩子的角度出發，透過軟實力舉辦親子活動，不但孩子能樂在其中，家長也更能理解馬文君與其他參選人不同之處。
(中時 )
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