▲立委馬文君在泡泡秀中也變成泡泡達人。（楊樹煌攝）

▲泡泡童趣嬉遊記，不但有泡泡秀並有能讓大人小孩都能親子同樂的侏儸紀公園大型氣墊遊戲。（楊樹煌攝）

「泡泡童趣嬉遊記」開跑！立委馬文君今30日在埔里藝文中心戶外大草坪，推出歡樂無限的「2019歲末親子闖關趣」活動，有泡泡奇幻表演、侏儸紀公園大型氣墊、童趣市集等各種遊戲，吸引大小朋友熱烈參與，尤其孩童們在共同追逐數以千計的繽紛泡泡遊戲中，更是讓大人和小孩都Hing翻天。

立委馬文君表示，時逢選舉季，為了不讓選舉節奏變成既嚴肅又呆板，所以搭配埔里國際青年商會、埔里青工會的「2019歲末親子闖關趣」活動，特別邀請泡泡達人表演泡泡秀和親子體驗吹泡泡樂趣，讓親子同樂。

會場除有巨大泡泡初體驗，周邊並安排侏儸紀公園主題大型氣墊，還有競技疊杯、百發百中、套圈圈、有球必應、感恩話大聲說等闖關遊戲，讓所有參與的家長和小朋友都歡度充滿愉快歡笑的周末假期。

▲「泡泡童趣嬉遊記」活動的親子闖關遊戲，每個攤位都聚滿人潮。（楊樹煌攝）

馬文君並指出，她長期關心南投縣的教育、幼兒、學子議題，「孩子就是我們的未來」這是她一直堅持的信念，而選舉活動並非只有投票權的人可參與，從孩子的角度出發，透過軟實力舉辦親子活動，不但孩子能樂在其中，家長也更能理解馬文君與其他參選人不同之處。

(中時 )